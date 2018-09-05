Климкин едет в Канаду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 6 сентября, посетит Канаду.

«Завтра буду в Канаде. Там мы открываем консульство в Эдмонтоне», – сказал он на Международной научно-практической конференции «Почтовая площадь в Киеве: историческое и культурное измерение» в среду в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее П. Климкин сообщил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland), планировавшая посетить Украину 27-29 августа, отменила свой визит из-за срочных переговоров. «Реально жаль, что Христя Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи тебе Х.Фриланд и до встречи в ближайшее время!», – написал тогда глава МИД Украины в Twitter.

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