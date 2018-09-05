Глава ГФС Продан уходит с поста

Исполняющий обязанности Государственной фискальной службы Мирослав Продан уволился по собственному желанию.

Об этом Продан заявил в Facebook.

По его словам, правительство решило объявить конкурс на должность председателя Государственной фискальной службы. Продан планирует принимать в нем участие, и именно для этого он ушел с должности.

«Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС. Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет принимать участия в конкурсе», – сказал Продан.

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