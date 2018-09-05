#FreeSentsov: Уже более 80 тысяч подписей собрала петиция на сайте Белого дома

Уже более 81 тысяча человек подписалась под петицией в поддержку незаконно заключенного в России Олега Сенцова и других пленников Кремля, размещенной на сайте Белого дома.

Именно такое количество подписантов указано по состоянию на 18.30 5 сентября, сообщает «Укринформ».

«Европейский парламент уже призвал Владимира Путина немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России», – говорится в тексте петиции.

В то же время для того, чтобы она была рассмотрена американскими властями, необходимо собрать под ней еще почти 20 тыс. подписей из 100 000 необходимых.

Петицию могут подписать все желающие, в том числе украинцы. Подписание петиции займет не более 10 секунд. Для этого надо зайти на сайт Белого дома, кликнуть на раздел «Петиции», подписать петицию и подтвердить через электронную почту свою подпись.

Петицию можно подписать по ссылке непосредственно за ссылкой.

Как сообщалось, всего в России и анексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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