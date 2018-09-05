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среда, 5 сентября, 2018, 18:13 Мир
Европа недооценивает риски от России и США, – спикер Сената Румынии

Сегодня страны Европы игнорируют общие угрозы, которые могут возникнуть от действий России и США, сосредотачиваясь на собственных проблемах.

Такое мнение во время 28 Экономического форума в городе Крыница-Здруй (Польша) выразил спикер Сената Румынии Кэлин Попеску-Тэричану, пишет «Европейская правда».

«Прежде всего, мы недооцениваем риски, которые идут от действий России. Мы видим их действия в Украине, кроме того российские проекты, такие как «Северный поток», угрожают всей Европе, однако многие этого не хотят замечать», – заявил он.

По словам председателя румынского Сената, единственной возможной реакцией ЕС на эти риски, может стать создание единой позиции по таким вопросам.

Вместе с тем, по его мнению, ЕС должен быть более решительным в вопросе конфликта США и Ирана: «Да, мы не можем поставить под угрозу стратегическое сотрудничество Европы и США, которое продолжается со времен Второй мировой войны. Но стоит признать и другое – выход США из соглашения с Ираном создает риски для Европы. И мы должны вести по этому вопросу диалог с США, имея единую позицию».

Напомним, Газпром в Финляндии начал строить «Северный поток-2».
СШАРоссияРумынияЕвропановости мира
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