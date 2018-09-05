ЕС должен признать реалистичные перспективы членства Украины, Молдовы и Грузии, – глава МИД Латвии

ЕС должен признать европейские амбиции стран-лидеров Восточного партнерства, озвучив реалистичный срок, когда эти страны могут получить членство в Евросоюзе.

Такое мнение во время 28-го экономического форума в городе Крыница-Здруй (Польша) выразил глава МИД Латвии Эдгар Рbнкевbч, сообщает «ЕП».

«Стоит признать очевидное, такие страны как Украина, Молдова и Грузия добровольно выбрали для себя европейский путь. Они стремятся к членству в ЕС и готовы идти этим путем. Именно поэтому задачей для ЕС должен стать ответ на эти стремления. ЕС должен признать перспективы членства этих стран, и озвучить реалистичный срок их вступления»,- заявил он.

Оценивая стоящие перед ЕС вызовы, латвийский министр назвал необходимость сохранения единства в вопросе санкций против РФ и единой позиции в диалоге с США.

«Еще один – чрезвычайно важный – вызов – это Brexit. ЕС должен сделать все возможное, чтобы удержать Великобританию насколько возможно ближе к Европе. Это задание должно быть ключевым в ближайшей перспективе», – добавил он.

Еще один риск для Европы, который появится в ближайшее время – предстоящие выборы в Европарламент. «Мы видим разочарование в ЕС и это может отразиться в этом голосовании. Этого нельзя допустить! Мы должны уже сейчас стимулировать людей пойти на эти выборы, чтобы их не выиграли критики ЕС», – добавил министр.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.