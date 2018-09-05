Эксперт по вопросам стратегии назвал расстрел Небесной Сотни современным «красным террором»

«Террор» в определенной степени происходит в Украине и до сих пор: расстрел Небесной Сотни в центре Киева, убийства и покушения на жизнь активистов, подрывы в центре Киева машин журналистов, воинов-защитников, общественных деятелей.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

Гость программы считает, что Украина не вынесла уроков из трагической даты, которую вспоминают сегодня – 100 лет от начала «красного террора», преступной репрессивной политики коммунистического режима. В то же время Андрей Ницой напомнил, что столетие назад эта дата ничего не значила, ведь на то время она была отдельным государством, в которой создавалась Академия наук, открывали школы, библиотеки, музеи; происходили реформы.

«Это была совсем другая страна, к которой Москва со своими «ВЧК», со своими «тройками» не имела никакого отношения. Более того, украинцы об этом тогда ничего не знали, кроме правящей верхушки, возможно. Мы жили своими интересами, своими проблемами», – отметил Андрей Ницой.

Гость программы считает, что «террор» происходит в Украине и до сих пор, правда, не в такой степени, как при большевиках.

«Мы же видим, что происходило во времена правления Януковича – расстрел Небесной Сотни в центре Киева. Никто не наказан, причем никто не наказан из тех, что стреляли, и тех, что подстрекали. Следствия нет, полный саботаж, полный коллаборационизм этой власти. Мы видим 10 тысяч дел против тех, кто ушел 2014 года защищать нашу страну от внешнего агрессора, мы видим преследования добровольцев и волонтеров. Поэтому, конечно, в XXI веке все эти «расстрельные штуки» не проходят, но есть убийства и покушения на жизнь активистов, подрывы в центре Киева машин журналистов, воинов-защитников, общественных деятелей», – акцентировал Андрей Ницой и добавил, что власть, которая должна заботиться о безопасности и обороне, обеспечивать стабилизацию ситуации, занимается пиаром.

Напомним, сегодня в Украине вспоминают жертв «красного террора». 100 лет назад, 5 сентября 1918 года, большевики приняли декрет, согласно которому для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией «классовых врагов» изолировали в концентрационных лагерях, физически уничтожали «всех лиц, причастных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежей».

Добавим, законы о декоммунизации вступили в силу в 2015 году. В частности в Украине в течение последних трех лет переименованы в рамках декоммунизации около тысячи населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц.

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