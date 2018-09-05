Джоан Роулинг сделала сюрприз шотландской паре, сфотографировавшись на их свадьбе

Джоан Роулинг сделала свадебный день шотландской пары более запоминающимся, когда внезапно появился на их свадьбе в прошлом месяце.

Фотограф Мэтт Фотергиль снимал 26 августа свадьбу Ника и Джона в отеле Prestonfield House в Эдинбурге, когда неожиданно появилась Роулинг, посещавшая в этот день мероприятие неподалеку, – информирует издание Huffington Post.

Фото: huffingtonpost.com/MATT FOTHERGILL/MATT E. PHOTOGRAPHY

Когда пара вышла на улицу на фотосессию, она заметила Роулинг, направлявшуюся к своей машине. Именно тогда Фотергиль решил подойти к ней и попросить сфотографироваться.

Фото: huffingtonpost.com/MATT FOTHERGILL/MATT E. PHOTOGRAPHY

«Она сказала: «да, конечно», а потом, увидев парней, была настолько классной», – сказал он HuffPost. «Она просто отправилась к ним с улыбкой, крепко обняла и пожелала здоровья и счастья», – добавил фотограф.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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