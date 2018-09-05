Джемилев заявил о хитрых планах России относительно признания Крыма

Российские спецслужбы в Крыму намеревались организовать экспертное изучение ситуации на полуострове с последующим представлением результатов Турции, с целью получить признание аннексии Крыма.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в ходе своего визита в Анкару, во время встречи с крымскотатарской и украинской диаспорами, сообщает Укринформ.

«Мы получили информацию о том, что аналитический центр, который является близким к российской власти, собирается отправить группу экспертов в Крым для того, чтобы они будто проводили там определенные встречи, писали аналитические справки. Поскольку все это финансируется российской стороной, то уже можно говорить о том, что их выводы будут необъективными, абсолютно пророссийскими и передача их турецкие стороне, имела бы цель, скорее всего, признание аннексии Крыма», – сказал Джемилев.

Он также сообщил, что о ситуации было сообщено в МВД Турции.

«Мы об этом говорили в министерстве внутренних дел Турции, предупредили их. Также будем поднимать этот вопрос завтра в Национальной разведывательной организации Турции», – сказал глава Меджлиса.

Он призвал не терять бдительности.

«Позиция Турции по Крыму и территориальной целостности Украины является чрезвычайно важной для нас. Сегодня во время официальных встреч было отмечено, что Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Но при этом хочу подчеркнуть, что нельзя успокаиваться, потому что российские спецслужбы не сидят на месте», – подчеркнул Джемилев.

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