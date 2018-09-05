Депутат опроверг, что из Почаевской лавры вывозят имущество в Россию

Депутат городского совета опроверг информацию о вывозе имущества из Почаевской лавры на Тернопольщине.

Недавно в социальных сетях распространили сообщения, что якобы из храмового комплекса, который находится в пользовании УПЦ (МП), вывозят ценные вещи. Ситуацию прокомментировал депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница.

На своей странице в «Фейсбуке» он отметил, что проверил информацию.

«Почти целый день пишут и звонят друзья и знакомые, чтобы узнать информацию относительно вывоза имущества и вещей из Почаевской лавры. Сегодня периодически ездил по центру и окрестностям города. Ни одного габаритного движения транспорта не было. Все, как ежедневно», – сообщил Паляница.

Депутат опроверг, что из Почаевской лавры вывозят имущество в России

Вместе с тем, депутат не исключает, что часть реликвий уже может находиться за пределами лавры.

«Давайте будем откровенными – «хозяйничая» десятки лет в монастыре, нынешние насельники (монахи) при малейшем желании уже давно могли бы все вывезти. Имея немалые ресурсы и технику, эти дяди с бородами уже давно могли бы перевезти ценное имущество на «расию-матушку», – отметил депутат.

Накануне в «Фейсбуке» общественная активистка Тамара Лозовая написала о том, что с территории Почаевской лавры начали вывозить все материальные ценности и, вместе с тем, автобусами завозят подозрительных людей.

Женщина отметила, что ей звонили знакомые, которые живут в Почаеве. По ее словам, возле лавры находится большое количество транспорта, а местные жители предполагают, что это МП вывозит в Россию ценное имущество в связи с возможностью получения Украиной томоса.

«Кого завозят в автобусах с зашторенными окнами? Догадаться легко. Уже было такое. Не сомневаюсь, что то же самое творится и в других лаврах и церквях», – написала активистка.

Напомним, Свято-Успенская Почаевская лавра расположена в Кременецком районе Тернопольской области.

Тернопольский облсовет неоднократно обращался к Президенту и Верховной раде Украины с просьбой вернуть святыню в собственность государства.

В обращениях говорилось о том, что распоряжением правительства Виктора Януковича от 17 июля 2003 года, несмотря на позицию общественности, сооружения Почаевской лавры исключили из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В декабре того же года комплекс зданий передали в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви (Московского патриархата). Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.

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