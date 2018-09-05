Денисова просит международные организации поспособствовать освобождению украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращается к международным организациям, и в частности учреждению ООН с просьбой повлиять на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских моряков судна «ЯМК-0041», которых российская оккупационная власть в Крыму незаконно удерживает в Балаклаве.

Об этом украинский омбудсмен написала в Facebook.

Денисова отметила, что прошло четыре месяца со дня задержания пограничниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации экипажа украинского судна «ЯМК-0041».

«Капитан судна – гражданин Украины Виктор Новицкий – задержанный за якобы незаконную добычу водных биологических ресурсов. ФСБ возбудила против него уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Он до сих пор содержится в следственном изоляторе Симферополя (в так называемом «ФКУ СИЗО №1 УФСИМ России по Республике Крым») на территории временно оккупированного Крыма», – отметила Денисова.

Кроме того, члены экипажа: Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадий Отичко и Олег Блок вынуждены находиться в Крыму, поскольку их лишили паспортов.

По словам Денисовой, за эти четыре месяца она почти еженедельно обращалась в государственные органы Российской Федерации, которые причастны к решению вопроса возвращения украинских рыбаков на Родину, но не получила никакого ответа.

«Своими действиями Российская Федерация нарушила права человека на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения, которые предусмотрены в ст. 3, 9 и 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9, 12 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – добавила она.

В этой связи украинский омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю Совета ООН по правам человека Воислава Шуца, председателю Комитета ООН по правам человека Юджи Ивасаву, председателю Комитета ООН против пыток Йенса Модвига, председателю Подкомитета ООН по предупреждению пыток Малкольма Эванса, комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, Николаю Гнатовскому с просьбой «повлиять на ситуацию и способствовать немедленному возвращению незаконно удерживаемых граждан Украины на Родину».

Напомним, Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина не отвечает на предложение обменять украинских рыбаков с задержанного россиянами вблизи оккупированного Крыма судна «ЯМК-0041» на крымчан с сейнера «Норд».

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