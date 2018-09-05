Британские прокуроры назвали двух россиян, причастных к отравлению Скрипалей

Британские прокуроры считают причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Об этом сообщает Reuters, передает «Громадське».

Следствие считает, что подозреваемые могли въехать на территорию Британии не под настоящими именами.

Корреспондент BBC Дэниел Сэнфорд пишет, что подозреваемые попали на запись камеры наблюдения «непосредственно перед» отравлением Скрипалей в Солсбери.

В номере отеля, где останавливались русские, найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок». На арест подозреваемых выпущен европейский ордер.

Британская сторона не будет требовать экстрадиции Петрова и Боширова, поскольку по российским законам РФ не выдает своих граждан, сказала представительница прокурорской службы.

В марте 2018 года 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия.

Сергей Скрипаль – полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 он был приговорен к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Британии. Россия заявляла, что он передавал в Лондон информацию про российских секретных агентов в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии Скрипаль переехал жить в Британию.

Международные эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о том, что экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.

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