Бесплатные лекарства в больнице: что нужно знать

В текущем году правительство выделило из бюджета на закупку лекарств и вакцин почти 6 млрд грн. Все больницы имеют перечень необходимых лекарств, которые закупаются за государственный счет. Пациентам их должны предоставлять бесплатно. По поручению Премьер-министра с сентября все медучреждения должны обнародовать перечень лекарств, которые есть у них в наличии, чтобы каждый человек мог узнать, какие лекарства он должен получить бесплатно, если попадает в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба секретариата Кабинета министров Украины.

«Лекарства закупают за государственный счет, а приходит пациент в больницу и ему выписывают рецепт. При этом проверить – есть ли лекарство в больнице – невозможно. Поэтому надо открыть информацию о наличии лекарств в больницах. Также даем поручение Государственной аудиторской службе проверить каждую область о наличии лекарств», – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Какие лекарства должны предоставлять в больницах бесплатно?

Каждая больница должна быть обеспечена лекарствами из Национального перечня лекарственных средств, который утвержден Министерством здравоохранения. В этот перечень входят 427 безопасных и реально работающих действующих веществ от всех распространенных заболеваний – это более тысячи лекарств от разных производителей, которые должны закупать больницы за бюджетные средства. И все эти препараты должны предоставлять бесплатно пациентам, которые лечатся в стационаре. Перечень препаратов, входящих в Нацперечень можно посмотреть на сайте Минздрава, или загрузив мобильное приложение «Лекарства. Контроль». Пациент, получив лист назначения, может проверить с названием каждого препарата, есть ли он в Нацперечне и не «забыли» ли медработники больницы об этом сообщить.

Как узнать о наличии лекарств в больнице?

Информацию относительно имеющихся лекарств и медицинских изделий, которые закупаются за бюджетные средства, в медицинских учреждениях должны обнародовать на официальных web-сайтах департаментов здравоохранения областных госадминистраций, а также сайтах медучреждений и в самих медучреждениях. Однако далеко не во всех регионах выполняют это требование, в большинстве обнародуют информацию частично или нерегулярно, в некоторых случаях сайты для поиска этой информации являются не очень удобными.

Поэтому МЗ работает над созданием единой электронной системы учета остатков лекарств, что позволит эффективно управлять процессами их поставки и использования в медучреждениях. Кроме того, готовятся изменения в законодательство, которые будут предусматривать усиление контроля за обнародованием информации относительно остатков лекарств и установления наказания за невыполнение этого требования.

Узнать о наличии лекарств в конкретной больнице можно также на сайте eliky.in.ua, который был создан общественными организациями. «Есть лекарства» в настоящее время подключена 921 больница из 18 областей. На сайте в поиске можно задать торговое название препарата или действующего вещества (МНН), который выписал врач, и узнать, есть ли этот препарат в конкретной больнице. В случае наличия, он должен предоставляться пациенту бесплатно.

Что делать, если вам не дают бесплатно лекарства?

Если в больнице вы не получили лекарства, входящие в Нацперечень, вы можете обратиться с жалобой к главному врачу учреждения и руководству соответствующего департамента здравоохранения. К жалобе нужно приложить перечень лекарственных средств, в которых было отказано, и копию назначения врача.

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