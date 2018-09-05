Андрей Ницой о КПУ: Это – клоуны, но кто-то ими руководит

Коммунистическая партия и коммунистическая идеология – это угроза для человечества, поскольку они отрицают фундаментальные человеческие ценности.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

Эксперт считает, что Коммунистическая партия и коммунистическая идеология, нацизм, расизм – это угроза для человечества, а не только для Украины.

«Есть фундаментальные человеческие ценности – это семья, собственность, свобода, вероисповедания. Против всех этих ценностей выступала Коммунистическая партия... Она выступала против фундаментальных человеческих вещей, которые обеспечивают нашу жизнь. Она выступала против нашей жизни – с диктатурой пролетариата и тому подобное. Я уже не говорю о практике – о практике все знают. Поэтому мириться с тем, что появится политическая сила, которая будет исповедовать отрицание общечеловеческих ценностей, не может ни один нормальный человек. Это все равно, что ты подписываешь смертный приговор своим детям», – подчеркнул директор Центра стратегических разработок.

Современную Компартию Украины Андрей Ницой считает «клоунами»: «Но кто-то же ими руководит, кто-то в Апелляционном суде останавливает процесс декоммунизации, кто тормозит решение Конституционного Суда».

Эксперт напомнил, как в конце 90-х лидера КПУ Симоненко выводили во второй тур президентских выборов с Леонидом Кучмой. Андрей Ницой выразил обеспокоенность, что нынешняя власть и оппозиция могут вести страну к опасному сценария на президентских и особенно парламентских выборах.

Напомним, законы о декоммунизации вступили в силу в 2015 году. В частности в Украине на протяжении последних трех лет переименованы в рамках декомунизации около тысячи населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц.

Добавим из-за судебнрй коллизии Коммунистическая партия Украины продолжает свою деятельность.

В 2015 году Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Минюста о запрете КПУ, однако коммунисты обжаловали это решение в Апелляционном суде, а 46 народных депутатов из бывшей Партии регионов подали представление в Конституционный суд Украины о признании закона о декоммунизации «таким, что не отвечает Конституции».

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