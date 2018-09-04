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вторник, 4 сентября, 2018, 17:50 События
Из-за «Крымского Титана» питьевая вода на Херсонщине перенасыщена хлоридами

На Херсонщине в селе Першокостантиновка Чаплинского района – в зоне влияния деятельности расположенного в оккупированном Россией Крыму завода «Крымский Титан» – питьевая вода с содержанием хлоридов и общей жесткости значительно превышает нормы.

Об этом сообщает Главное управление Госпродспотребслужбы в Херсонской области.

«Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области... 31 августа и 1 сентября 2018 года приняли участие в рабочих выездах в населенные пункты Каланчакского и Чаплинского районов, расположенных в зоне влияния ЧАТ «Крымский Титан». В с. Преображенка (Красный Чабан) Каланчакского района и с. Першокостантиновка Чаплинского района были отобраны пробы питьевой воды для исследования на содержание токсичных элементов и по санитарно-химическим показателям. В пробах, отобранных в сек. Першокостантиновка установлено превышение по показателям содержания хлоридов (389,55 мг/дм3 при норме до 250,0 мг/дм3) и общей жесткости (13,5 ммоль/дм3 при норме 7,0 ммоль/дм3)», – говорится в сообщении.

Что же касается проб питьевой воды, взятых в сек. Преображенка Каланчакского района, то эти пробы соответствуют требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в ведомстве.
РоссияКрымЧСпромышленностьновости Украины
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2018-09-04 18:46 :59