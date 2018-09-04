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вторник, 4 сентября, 2018, 22:52 Мир
Израиль нанес авиаудары по сирийским провинциям Тартус и Хама

Израильские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Сирии и выпустили несколько ракет.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник, пишет РБК.

По словам собеседника агентства, израильская авиация влетела на территорию Сирии на низкой высоте и направлялась в сторону провинций Тартус и Хама, где расположены несколько военных объектов. Сирийские ПВО сбили несколько ракет, запущенных израильскими самолетами, и заставили авиацию Израиля покинуть воздушное пространство страны. Издание Al Masdar News сообщает, что израильские самолеты выпустили пять ракет.

Отметим, что в порту города Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
ИзраильСирияавиаударыновости мира
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