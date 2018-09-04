Из 55 французских вертолетов, которые закупают для МВД Украины, почти половина – подержанные

Из 55 французских вертолетов, которые должны закупить для украинского министерства внутренних дел, 21 вертолет – подержанный.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

В частности, 29 августа государственное «Украинское авиационное-транспортное предприятие «Хорив-авиа» заключило договор с французской Airbus Helicopters SAS о покупке 55 вертолетов, 21 из них будет подержанный.

Так, в документации системы закупок ProZorro отмечают, что б/у вертолета Н225 «могут иметь различия в силу специфического промышленного стандарта года производства или первоначальных требований их первого владельца».

Отмечают, что для вертолетов будут использовать бывшие в употреблении запчасти и оборудование.

В общем с 555 млн евро на вертолеты, почти 274,5 миллиона потратят на закупку Н225, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

Также, по контракту, Украина получит новые 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.

Вертолеты H125 обойдутся для Украины в 118,4 млн евро, а H145 – в 91,9 млн евро.

Все вертолеты будут стоить около 485 миллионов, остаток в 70 миллионов потратят на техническое обслуживание, обучение, и т.д.

Подержанные вертолеты передадут в пользование Национальной гвардии, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По условиям соглашения, вертолеты должны поставить Украине с 1 декабря 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Украинская сторона должна внести первый денежный взнос уже в ноябре 2018 года.

В мае Украина и «Airbus helicopters» подписали соглашение о поставке 55 вертолетов для нужд МВД.

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в 1 миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила Украине кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых, – передает «Украинская правда».

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