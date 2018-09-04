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вторник, 4 сентября, 2018, 22:10 Мир
В ЮАР столкнулись два поезда: около сотни пострадавших

В Южно-Африканской республике во вторник, 4 сентября, в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Йоханнесбурга пострадали около 100 человек.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на The Independent Online.

По данным издания, столкновение произошло около 08:00 вторника.

Как отмечается, службы скорой помощи развернули временный медпункт и начали осмотр пациентов.

«Около 100 человек были осмотрены, они получили незначительные или средней степени тяжести травмы, и, к счастью, не было ни серьезных травм, ни смертельных случаев», – говорится в сообщении.
ДТПпоездаЮАРновости мира
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2018-09-04 23:07 :50