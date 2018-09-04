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вторник, 4 сентября, 2018, 10:37 Политика
В Верховной Раде торжественно открыли девятую сессию

Председатель ВРУ Андрей Парубий торжественно открыл девятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва.

«Уважаемые коллеги и гости, согласно ст. 83 Конституции Украины девятую сессию ВРУ VIII созыва объявляю открытой», – отметил председатель Верховной Рады во время утреннего заседания, которое транслирует телеканал ZIK.

После этого в парламентском зале прозвучал гимн Украины.

В сессионном зале зарегистрировались 375 народных депутатов. В зале присутствует Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, представители судебной ветви власти, представители дипломатических учреждений иностранных государств.

На этой неделе пленарные заседания Верховной Рады Украины пройдут с 4 по 7 сентября.

Вчера во время заседания Согласительного совета спикер ВРУ Андрей Парубий назвал приоритеты работы девятой сессии Совета.

Восьмую сессию ВРУ восьмого созыва председатель ВРУ Андрей Парубий закрыл в июле.
Андрей ПарубийВерховная Радановости Украиныновости политики
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2018-09-04 13:48 :00