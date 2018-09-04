В Верховной Раде торжественно открыли девятую сессию

Председатель ВРУ Андрей Парубий торжественно открыл девятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва.
«Уважаемые коллеги и гости, согласно ст. 83 Конституции Украины девятую сессию ВРУ VIII созыва объявляю открытой», – отметил председатель Верховной Рады во время утреннего заседания, которое транслирует телеканал ZIK.
После этого в парламентском зале прозвучал гимн Украины.
В сессионном зале зарегистрировались 375 народных депутатов. В зале присутствует Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, представители судебной ветви власти, представители дипломатических учреждений иностранных государств.
На этой неделе пленарные заседания Верховной Рады Украины пройдут с 4 по 7 сентября.
Вчера во время заседания Согласительного совета спикер ВРУ Андрей Парубий назвал приоритеты работы девятой сессии Совета.
Восьмую сессию ВРУ восьмого созыва председатель ВРУ Андрей Парубий закрыл в июле.