В украинских водоемах – война: на привычную фауну наступают чужие виды, – рыбаки Черного моря

В украинские водоемы все чаще попадают чужаки, не свойственные отечественной природе. На сегодня почти два десятка пришельцев из различных уголков мира вступили в борьбу «за место под водой» с аборигенными обитателями отечественных водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

Черное море и водоемы Украины осваивают новые организмы, не характерные для наших широт, которые начинают уничтожать традиционную фауну наших вод.

Рыбаки Черного моря вспоминают, что каких-то 20 лет назад весь Одесский шельф кишел рыбой, вода была прозрачная и чистая и приятно пахла морем, а не гнилью. В тихую погоду дно можно было разглядеть, даже если под тобой больше 10 метров глубины. А уж сделать плов из мидий, так это вообще было святым делом. Сейчас картина резко изменилась – мидий зачастую вообще нет, вода мутная, рыбы совсем мало, да и дельфины стали встречаться в нашем море гораздо реже. Если дело и дальше так пойдет, Черное море превратится в пустыню.

Роковую роль для Черного моря сыграло развитие транспортных потоков. Это еще одна экологическая проблема, связанная с обрастания морских судов различными организмами. При заходе в порт эта «шуба» частично опадает, что приводит к ее переселению в новую водную среду. Подобный процесс по словам председателя Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова в 1946 г стал причиной появления в Черном море хищного тихоокеанского моллюска под названием рапана (Rapanathomasiana). Завезенная к нам из Японии рапана, устроившись в наших водах, истребляет аборигенных мидий и устриц, являющихся естественными фильтрами воды. В результате вода Черного моря помутнела, что негативно сказывается на всех водных обитателях. Сегодня происходит загрязнение верхнего поверхностного слоя морской воды, в котором развивается основное биоразнообразия моря. Также в акваторию Черного моря проник гребневик мнемиопсис, который отвоевал себе львиную долю кормовой базы планктоноядных рыб и уничтожает их икру. Наиболее пострадавшей стороной этой экологической катастрофы оказалась хамса – одна из главных промысловых рыб Черного моря – ее численность резко сократилась.

Проблема коснулась и Днепро-Бугского лимана. В нем нашли китайского мохнаторукого краба. Это достаточно большой краб величиной в мужской кулак. Этот краб – настоящий землекоп: он роет в берегу норы длиной до пяти метров, в том числе роет их он и в гидротехнических сооружениях. Чем это опасно – объяснять излишне.

Активная деятельность человека и, как следствие, изменение экосистемы позволили акклиматизацию и дальнейшее распространение совершенно «неожиданных» и даже экзотических видов рыб. Список мигрантов, прижившихся у нас в водоемах, постепенно растет.

«Экологи давно уже бьют тревогу по поводу чужаков. Неоднократно в прессе появлялись сообщения о «находках» пираний в различных акваториях. Кто-то наигрался с ними в домашних аквариумах, и, когда надоели, выплеснул эту экзотическую для наших краев рыбу в реку. В основном встречается теплолюбивый травоядный подвид пираньи Паку – это довольно крупная рыба достигает 60 см в длину. Нашу зиму она не переживет и исчезнет с наступлением холодов. Но в водоемы все чаще попадают виды, которые хорошо адаптируются к нашим условиям. Они расселяются и начинают притеснять наши аборигенные виды рыбы. Сегодня в украинских водоемах идет настоящая война за место выживания, где чуждые нашей природе виды рыб вытесняют наших карасей, окуней и щук. Следует помнить, что аквариумный любимец может стать безжалостным агрессором в дикой природе. Яркий пример агрессивности пришельцев, наш родной украинский золотой карась, которого в Красную Книгу Украины вытеснил выходец с Дальнего Востока – серебряный карась. Следующий, вредоносный вселенец, – это солнечный окунь или, как его окрестили, «пиранья Каховская». Его родина – Центральная и Северная Америка. В Каховском море солнечный окунь впервые был отмечен в 2000 году. В последние годы он настолько распространился в регионе, что стал привычно встречаться. Он представляет серьезную угрозу нашей рыбе», – рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Напомним, в 2017 году было отравлено химией и стоками 1200 украинских водоемов.

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