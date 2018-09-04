В Украине заработал единый реестр профессиональных медосмотров

В Украине заработал единый реестр медицинских осмотров. В этой электронной системе отныне будут храниться данные о медицинские профессиональные осмотры украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Профессиональный медосмотр является обязательным условием работы водителей, людей, которые владеют оружием, и декретированных лиц – воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли. Теперь такие обзоры будут содержаться в едином реестре медицинских осмотров – надежно защищенной электронной системе», – отмечают в министерстве.

В Минздраве считают, что такое нововведение упорядочит профессиональные медосмотры и сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

Профессиональный медосмотр украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а данные будут автоматически отображаться в электронной системе. Справку-дубликат о пройденном медосмотре каждый украинец сможет получить безвозмездно.

Со временем единый реестр медицинских осмотров должны интегрировать в системы «Электронное здоровье». А уже сейчас работает мобильное приложение «Медицинские осмотры», с помощью которого контролирующие органы могут быстро проверить легитимность конкретного медосмотра.

На сегодня к межведомственному взаимодействию и работе в едином информационном пространстве присоединились Министерство внутренних дел и Министерство молодежи и спорта.

Напомним, приказ о создании единой государственной базы данных медицинских осмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения подписан в январе 2017 года, а с 20 июня 2018 года начато тестирование системы и подключения к ней учреждений здравоохранения. До конца года планируется подключение к системе около 3 тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные. После завершения тестового периода единая государственная база данных медицинских осмотров будет обязательной к использованию всеми потребителями соответствующей информации.

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