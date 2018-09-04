В сентябре курс может пересечь отметку в 29 грн за доллар, – прогноз

Курс гривны в сентябре будет колебаться в диапазоне 27,75–29,2 грн за доллар США. Негативные внешние факторы, а также внутренние риски в преддверии активного предвыборного политического сезона сохранят спекулятивное давление на гривну.

Такой валютный прогноз ГК FOREX CLUB.

По мнению аналитиков организации, осенью поддержку гривни окажут несколько факторов. Во-первых, миссия МВФ и, вероятно, положительное решение относительно возобновления кредитования Украины. Если МВФ подтвердит намерения дальнейшего сотрудничества, кредитные средства Украина может получить и от других международных партнеров. Это сдержит спекулянтов, и вернет часть продавцов на рынок.

Во-вторых, активизируются поступления валютных средств в страну от аграриев на фоне сбора урожая. В-третьих, валюта, сдерживаемая в августе, будет продаваться на рынке для поддержки операционной деятельности и в целом потребительских покупок. В-четвертых, ослабленный курс гривны начнет благоприятно влиять на бюджетные поступления с таможни, что будет позитивно воспринято рынком.

Однако эти факторы окажут краткосрочную поддержку, поскольку базовые факторы давления на гривну останутся неизменными.

«Отрицательный торговый баланс и закупка энергоресурсов для отопительного периода, а также неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках будут давить на гривну в начале осени. Ситуация может ухудшиться, если глобальная экономика продолжит испытывать трудности от взаимных торговых ограничений со стороны США, Китая и Европы», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

По его словам, негативно скажется на гривне девальвация валют ключевых партнеров Украины, и их торговые ограничения для защиты внутреннего рынка, что снизит конкурентоспособность украинского экспорта и объемы поставок. На фоне глобальной нестабильности, нерезиденты будут выходить из рисковых активов и выводить прибыль.

Средний курс продажи наличного евро в сентябре может колебаться в диапазоне 31-35 грн за евро.

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