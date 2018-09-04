В России создали управление пропаганды, куда вошли известные артисты

В России при Минобороны создали Главное военно-политическое управление, которое будет заниматься борьбой с наркоманией, религиозными конфликтами, разъяснению военным политики российской власти, а также получит контроль над телеканалом «Звезда». Туда вошли известные украинцам артисты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект программы, подлинность источника которого подтвердил источник в военном ведомстве, передает «Украинская правда».

Основными задачами ГВПУ станут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со средствами массовой информации. Кроме того, в ведение нового управления передается контроль над ведомственными СМИ.

Сотрудники управления также будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики», реализации избирательных прав и «военно-социологических исследований для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

Также в агентстве добавляют, что среди прочего ГВПУ будут контролировать работу ведомственных СМИ и займутся организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских фильмов и видеоматериалов».

При этом политуправление будет взаимодействовать не только с ведомственными, но и с федеральными и региональными СМИ.

Кроме того, по данным издания, политуправление обязано принимать меры по «предупреждению экстремизма» в ВС, а также вести контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического влияния».

Сообщается, что в сферу деятельности ГВПУ также вошла работа с религиозными организациями, в том числе «методическое обеспечение военно-религиозной работы» и «подбор совместно с уполномоченными структурными подразделениями традиционных религиозных объединений кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими».

Согласно данным агентства, в общественном совете при Минобороны в проекте положения посвящена отдельная глава.

Отмечается, что в состав общественного совета входят известные артисты, общественные деятели и журналисты: от Сергея Безрукова и Льва Лещенко до правозащитников.

Также авторы публикации добавляют, что ГВПУ будет принимать участие в деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», а также заниматься работой с ветеранами.

По словам заместителя министра обороны РФ Андрея Карпатова, политуправление будет сформировано к 1 октября 2018 года и будет состоять из семи отделов.

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