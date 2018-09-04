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вторник, 4 сентября, 2018, 21:59 Политика
В Раде зарегистрирован проект постановления о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры украинского кинорежиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления № 9040 зарегистрирован сегодня на сайте ВРУ, сообщает РБК.

Проект постановления № 9040 авторства ряда народных депутатов от фракции «Блок Петра Порошенко», а также их коллег по парламенту из «Народного фронта» направлен на рассмотрение руководства ВРУ.

Отметим, что текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте парламента пока нет.

Напомним, Экс-президент Польши Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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2018-09-04 23:08 :07