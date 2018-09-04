В оккупированном Армянске в воздухе обнаружили сернистый газ

В городе Армянск в Крыму в воздухе обнаружили сернистый газ. Из города вывезли пять тысяч детей.

Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на заявления местной власти.

Отмечается, что впервые жители Армянска почувствовали резкий запах на улице днем 25 августа. В тот же день они стали жаловаться на сыпь, повышение температуры и першение в горле.

Кроме того, автомобили на улицы покрылись похожим на ржавчину, но маслянистым налетом. Такой же налет стал появляться на бытовой технике в квартирах. Жители Армянска предположили, что загрязнение воздуха могло произойти из-за сбоев в работе местного титанового завода Крымский титан.

По данным Крым.Реалии, 29 августа три предприятия, расположенные неподалеку Армянская – Крымский содовый завод, АО Бром и ООО Титановые инвестиции – заявили о своей непричастности к выбросам на севере Крыма.

Только 30 августа в крымском управлении Роспотребнадзора сообщили, что, по предварительным данным исследований, «причиной выпадения вещества является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые Инвестиции. Выпадению вещества способствовало длительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также снижение уровня воды в кислотонакопителе».

Как пишет Медуза, на следующий день, 31 августа, коммунальные службы Армянская провели дезинфекцию: обрабатывали улицы содовым раствором, обеззараживали классы школ. Началась эвакуация детей – собирались вывезти около 2,4 тысяч школьников и 1,5 тысяч дошкольников и первоклассников.

Тем временем следом в России возбудил дело по факту выброса в атмосферу вредных веществ в Армянске.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами).

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