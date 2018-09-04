вторник, 4 сентября, 2018, 22:43 Мир
В Лондоне в людей плеснули кислотой: трое пострадавших
В лондонском районе Ноттинг-Хилл в людей плеснули кислотой, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Express.
Отмечено, что пострадавших госпитализировали.
Как уточнила британская полиция, на людей вылили «ядовитое вещество» около 14:00 по местному времени.
«Три человека пострадали в результате предполагаемой атаки с использованием кислоты в Вестборн-Гроув, Ноттинг-Хилл в западном Лондоне», – говорится в сообщении.
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