В Лондоне в людей плеснули кислотой: трое пострадавших

В лондонском районе Ноттинг-Хилл в людей плеснули кислотой, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Express.

Отмечено, что пострадавших госпитализировали.

Как уточнила британская полиция, на людей вылили «ядовитое вещество» около 14:00 по местному времени.

«Три человека пострадали в результате предполагаемой атаки с использованием кислоты в Вестборн-Гроув, Ноттинг-Хилл в западном Лондоне», – говорится в сообщении.

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