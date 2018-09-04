live
Aнонси
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
5 сентября, среда
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
5 сентября, среда
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Винагорода за мужність - 6.09.18, о 23.00
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 4 сентября, 2018, 22:43 Мир
В Лондоне в людей плеснули кислотой: трое пострадавших

В лондонском районе Ноттинг-Хилл в людей плеснули кислотой, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Express.

Отмечено, что пострадавших госпитализировали.

Как уточнила британская полиция, на людей вылили «ядовитое вещество» около 14:00 по местному времени.

«Три человека пострадали в результате предполагаемой атаки с использованием кислоты в Вестборн-Гроув, Ноттинг-Хилл в западном Лондоне», – говорится в сообщении.
Лондонядовитые веществановости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-04 23:07 :41