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вторник, 4 сентября, 2018, 15:34 События
В Киеве арестовали сирийца, которого разыскивает Интерпол по подозрению в убийстве в Германии

Суд в Киеве принял решение об аресте на 40 суток гражданина Сирии, находящегося в международном розыске по подозрению в совершении убийства на территории Германии.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, этого мужчину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляли сотрудники Голосеевского управления полиции и уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве в рамках международного сотрудничества.

По результатам рассмотрения ходатайства Киевской местной прокуратуры №1 в отношении гражданина Сирии суд применил временный арест сроком на 40 суток до получения запроса о его выдаче от компетентных органов Германии.
полицияСирияГерманияубийствоновости Украины
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2018-09-04 18:48 :07