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вторник, 4 сентября, 2018, 10:49 События
В Харькове в молодого мужчину метнули самодельной взрывчаткой

В Харькове на бульваре Жасминовом ночью взорвали 30-летнего мужчину, он получил осколочное ранение.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«4 сентября около 01:50 на бульваре Жасминовом, возле одного из домов, неизвестный бросил взрывной предмет», – говорится в сообщении.

Вследствие этого в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением.

«Состояние его здоровья удовлетворительное», – отмечает полиция, не называя имени пострадавшего.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
НСХарьковвзрывчаткановости Украины
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2018-09-04 13:47 :56