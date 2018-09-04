В Харькове в молодого мужчину метнули самодельной взрывчаткой

В Харькове на бульваре Жасминовом ночью взорвали 30-летнего мужчину, он получил осколочное ранение.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
«4 сентября около 01:50 на бульваре Жасминовом, возле одного из домов, неизвестный бросил взрывной предмет», – говорится в сообщении.
Вследствие этого в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением.
«Состояние его здоровья удовлетворительное», – отмечает полиция, не называя имени пострадавшего.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника.
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.