В Британии призывают облегчить визовые правила для иностранных студентов

Лидеры университетов Британии призывают поменять правила визовой системы Великобритании, чтобы позволить иностранным студентам оставаться в стране и работать в течение двух лет после окончания университета.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Университеты говорят, что в противном случае иностранные студенты, которые приносят 26 млрд фунтов стерлингов в экономику Великобритании, будут выбирать такие страны, как США, Канада и Австралия.

Исследования показали, что Австралия уже обгоняет Великобританию и является вторым по объемам местом назначения иностранных студентов.

Правительство заявило, что нет ограничения на законное количество иностранных студентов.

В этом месяце консультативный Комитет по миграции, дающий правительству независимые рекомендации относительно иммиграции, должен сообщить о влиянии иностранных студентов, которые в настоящее время считаются выходцами из-за пределов Великобритании и Европейского Союза.

Ранее правительство отклонило призыв исключить иностранных студентов из числа мигрантов.

США, Австралия и Канада позволяют иностранным студентам работать после окончания обучения.

Студенты могут остаться после окончания обучения в Великобритании. Но есть ограничения относительно того, сколько должны зарабатывать выпускники, сроки для перехода на работу и требования к спонсорству, – и университеты хотят менее ограниченный подход.

«Выпускники могут остаться, если они получают работу соответствующего уровня, проходят стажировки или подают заявку на создание бизнеса в Великобритании. Аспиранты также могут остаться на дополнительный год, чтобы получить опыт работы или стать предпринимателем», – заявила пресс-секретарь МВД Великобритании.

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