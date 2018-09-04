Транзитные перевозки между Россией и Украиной сократились более чем в 5 раз, – Укрзализныця

Транзитные перевозки между Россией и Украиной с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз.

Об этом заявил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов, – сообщает «НВ Бизнес».

«Экспортно-импортные операции, которые разрешены, из/в Россию также уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз», – сказал он, добавив, что в основном из России завозится преимущественно уголь, материалы для строительства.

При этом Кравцов отметил, что потеря транзита для Укрзализныци, это минус, ведь такие перевозки предоставляют больше доходов чем внутренние: «Стоимость транзитных перевозок преимущественно в 4 раза дороже от внутренних».

«На сегодня у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азии, из-за ограничения со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы Укрзализныци. И средства, недополученные из транзита, необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке», – сказал он.

Кроме того, глава Укрзализныци отметил, что уменьшились объемы также и пассажирских перевозок. По его словам, в 2013 году объем перевозок составил более 5 млн человек, тогда как по результатам 2017 года перевезено менее 1 млн пассажиров.

Напомним, ранее Владимир Емельян заявлял о намерениях прекратить железнодорожное сообщение со столицей России – городом Москва.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включительно с прекращением пассажирского сообщения с РФ.

При этом министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.

Позже Емельян заявил, что страна не планирует блокировать транзит российских товаров.

Отметим, что компания Укрзализныця получила 177,5 млн грн прибыли от пассажирских перевозок Украина–Россия за январь-июнь 2018 года.

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