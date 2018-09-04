Свыше 600 мигрантов спасли у берегов Испании

Свыше 600 мигрантов были спасены в море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря во время их попытки доплыть до побережья Испании.

Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны передает DW.

Как сообщается, спасенные люди родом из государств Северной Африки и стран к югу от пустыни Сахара.

Последние недели в Испанию по морю прибывает все больше беженцев.

Это связано с отказом Италии принимать в свои порты суда с нелегальными мигрантами.

Из-за этого теперь большинство из них направляются в Алжир или Марокко, откуда и отплывают в Испанию.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года туда прибыло более 28 тысяч беженцев, тогда как в Италию – около 18 тысяч, а в Грецию – около 15 тысяч.

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