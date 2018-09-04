Суд продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября

Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей народному депутату Надежде Савченко до 30 октября.
Соответствующее решение суд принял во вторник, 4 сентября, сообщает «Укринформ».
«Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Надежды Викторовны удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога... Срок действия определения содержания подозреваемой Савченко Н.В. в срок до 30 октября 2018 года включительно», – огласил судья.
Как сообщалось, накануне адвокаты Савченко подали в суд ходатайство о взятии Савченко на поруки 23 лицами.
Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.