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вторник, 4 сентября, 2018, 22:31 Мир
Стало известно, кто заменит Маккейна в сенате США

Место сенатора от штата Аризона Джона Маккейна займет бывший сенатор Аризоны, республиканец Джон Кайл.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на вдову Синди Маккейн, пишет «Укринформ».

«Вдова Джона Маккейна заявила, что бывший американский сенатор от штата Аризона Джон Кайл будет назначен вместо ее умершего мужа в сенате США», – говорится в сообщении.

Заявление Синди Маккейн предшествовало пресс-конференции, на которой во вторник губернатор Аризоны Дуг Духе должен объявить о назначении Кайла.

Среди рассматриваемых кандидатур были также Синди Маккейн и два бывших члена Палаты представителей Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Как сообщалось, американский сенатор Джон Маккейн умер 25 августа.
новости мираДжон КайлСенат США Джон Маккейн
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2018-09-04 23:08 :15