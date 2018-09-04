Соцопрос: Украинцы хотят пропорциональную систему выборов с открытыми списками

40,8% граждан Украины убеждены, что следующие выборы в парламент должны состояться по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического опроса Фонда Демократических инициатив совместно с социологической группой «Рейтинг», проведенного в августе 2018 года во всех областях Украины, кроме АРК и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Такие данные обнародовали сегодня во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа центре.

По результатам опроса, большинство избирателей поддержали возможность голосовать не только за партию, а за отдельных кандидатов из списка партии. Таким образом, граждане будут определять порядок следования кандидатов в Верховную Раду.

«Граждане выразили свою поддержку пропорциональной избирательной системе с открытыми региональными списками. Граждане высказались, теперь слово должна сказать Верховная Рада», – заявила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Сохранение действующей смешанной избирательной системы поддерживают лишь 14,7% опрошенных, 16,6% – выступают за чистую мажоритарку и только 5% убеждены, что нужно переходить на пропорциональную систему с закрытыми списками, которая действовала в Украине на выборах 2006 и 2007 годов.

За 8 месяцев поддержка пропорциональной системы с открытыми списками выросла на 6,3%. Аналогичный опрос проводил Центр Разумкова в конце 2017–го . Тогда за переход к пропорциональной системе с открытыми списками высказались 34,5%.

Внедрение пропорциональной системы с открытыми региональными списками на парламентских выборах заложен в проекте Избирательного кодекса , который был принят в первом чтении 7 ноября 2017 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.