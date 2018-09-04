Сегодня 34 украинских легкоатлета стартуют на ЧМ-2018 среди ветеранов в Малаге

С 4 по 16 сентября в испанском городе Малага пройдет 23-й чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов (спортсменов категории «мастерс» – возраст 35 лет и старше).

Всего в соревнованиях примут участие представители 100 государств, в том числе и нашей страны, сообщила на пресс-конференции председатель комиссии ветеранов Федерации легкой атлетики Украины, руководитель делегации на чемпионате мира-2018 Валентина Крепкина.

«Этот чемпионат обещает побить все рекорды. В нем примут участие 100 стран. Такого огромного представительства не было никогда, – сказала Крепкина, которая, кроме всего, возглавляет общественную организацию «Юкрейн Мастерс Атлетикс». – Выступят 8187 спортсменов. Хозяева соревнований – испанцы – выставили 1789 атлетов, британцы – 703, немцы – 612, американцы – 445... За нашу команду будут выступать 34 легкоатлета (15 женщин и 19 мужчин) из 13-ти областей Украины».

Она также сообщила, что костяк украинской сборной составляют два десятка участников, которые уже неоднократно успешно выступали на чемпионатах мира, Европы, Всемирных и Европейских Играх мастеров, некоторые из них являются действующими рекордсменами мира. Кроме того, в команде есть и 7 мастеров-дебютантов, Старейшие среди украинских участников – 81-летняя Люся Алексеева из Мариуполя и 88-летний киевлянин Иван Пушкин.

Во время пресс-конферешції он подчеркнул, что движение и здоровый способ жизни являются залогом долголетия человека.

«Я начал ветеранские выступления в 2011 году. А с 2013-го уже представлял Украину на многих престижных турнирах. Ездил на чемпионаты мира, Европы, Всемирные игры уже более двадцати раз. Скажу с уверенностью: бег – это движение, а движение является залогом здоровья, хорошего самочувствия и долголетия», – сказал атлет-ветеран, который в Малаге выступит в соревнованиях по спортивной ходьбе.

Всего же украинцы на ЧМ в Испании примут участие в 28-ми видах программы в возрастных категориях 35-ти лет и старше, до 85-ти лет и старше.

Добавим, что дебютный легкоатлетический чемпионат мира среди спортсменов категории «мастерс» прошел в 1975 году в Торонто (Канада). В 2001 году на 14 чемпионате мира в австралийском Брисбене сборная Украины впервые выступила отдельной командой и с того времени не пропускала ни одного спортивного форума.

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