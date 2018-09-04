Россия снова бомбит Сирию

Россия возобновила бомбардировки сирийской провинции Идлиб после длительного перерыва.

Об этом, ссылаясь на Reuters, сообщают «Украинские новости».

По данным Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав лиц, российские воздушные налеты прекратились в районе Идлиб 15 августа, но просирийские правительственные войска продолжали воздушные бомбардировки и обстреливали там повстанцев.

Сообщается, что воздушные удары были нанесены в сельской местности недалеко от Джиср-эш-Шугур на западном крае северо-западной территории повстанцев.

Российские, турецкие и иранские лидеры должны встретиться 7 сентября в Иране и, как ожидается, обсудят ситуацию на северо-западе Сирии.

7 сентября в иранском Тебризе состоится трехсторонний саммит по урегулированию положения в Сирии, в котором примут участие Россия, Турция и Иран. Франция ведет переговоры с участниками саммита с целью заставить их оказать давление на Асада, заявил 2 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, пишет DW.

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) намерен коснуться ситуации в сирийской провинции во время своего визита в Турцию 5 и 6 сентября. «Мы сделаем все, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе», – заявил Мас.

«Россияне и иранцы допустят серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», – заявил Трамп в Twitter.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.