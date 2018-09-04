Посол Украины в Германии: против немецких депутатов, которые незаконно посетили Крым, инициированы уголовные дела

Посольство Украины в Германии инициировало уголовные производства против нескольких немецких депутатов, которые незаконно посещали аннексированный Крым.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью «Европейской правде» - сообщают Крым. Реалии.

По его словам, украинское законодательство предусматривает тюремный срок до 8 лет лишения свободы за незаконное посещение оккупированных территорий.

«То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать германской стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства», – подчеркнул дипломат.

По словам Мельника, ответственность должны понести не только политики. В прошлом году посольство инициировало уголовное производство в отношении солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, который гастролировал в Крыму.

Вместе с тем посол подчеркнул, что возможности реального наказания нарушителей ограничены.

«Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения», – отметил Мельник, добавив, что несмотря на все «креативный процесс» по привлечению этих людей к ответственности продолжается.

По состоянию на июнь 2018 года, Прокуратура АРК установила персональные данные более 200 иностранцев, которые посещали аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства.

Ранее группа депутатов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» поехала в аннексированный Крым на организованный российскими «властями» полуострова «Ялтинский экономический форум».

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированного Россией Крыма исключительно согласно законов Украины и норм международного права.

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