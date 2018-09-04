Половина россиян не знакомы с ситуацией в отношении Сенцова

Чуть более половины россиян знают о ситуации, связанной с голодовкой осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает российский «Интерфакс».

Ничего не знают об этой ситуации 49% респондентов.

Отмечается, что 54% от тех, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и ряда украинских граждан, осужденных в РФ, на россиян, осужденных в Украине.

8% от тех, кто в курсе ситуации, считают, что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова.

38% от тех, кто в курсе ситуации, считают, что Сенцов и другие граждане Украины, осужденные в России, должны продолжать отбывать наказание.

Опрос был проведен 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев.

Он голодает уже 114 дней.

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