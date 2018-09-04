Пограничникам, которые дежурят на админгранице с Крымом, выдали спецзащиту

Работа Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины скорректирована в связи с химическими выбросами «Крымского титана», который находится на территории оккупированного Крыма.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил помощник главы пограничного ведомства Олег Слободян.

«В связи с чрезвычайным происшествием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу», – сказал он в комментарии агентству во вторник вечером.

В то же время О.Слободян подчеркнул, что речь не идет о изменении позиций подразделениями Госпогранслужбы. Меры означают лишь корректировка работы, и они распространяются на весь Херсонский пограничный отряд.

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, покрывший детали автомобилей, ограждения, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеют и преждевременно опадают листья. Некоторые из жителей города сообщают про сыпь и рвоту у детей, а также боль в горле.

Оккупационная власть Крыма 4 сентября объявила о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова и решила остановить на две недели работу крупного химзавода – филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, который использует кислотонакопитель.

Кроме того в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошкольников с мамами и школьников «с профилактической целью» отправят на отдых в крымские санатории.

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