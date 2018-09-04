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вторник, 4 сентября, 2018, 22:23 События
Подозреваемого в убийстве известного ученого арестовали на два месяца без права на залог

В Николаеве суд арестовал на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве известного ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального райсуда Николаева Владимир Диденко, передает «Укринформ».

«Исследовав материалы дела, следственный судья Галина Подзигун постановил избрать подозреваемому в убийстве известного украинского ученого Николая Шитюка меру пресечения в виде содержания под стражей до 31.10.2018 года», – сказал Диденко.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме, поскольку в материалах содержатся сведения о личной и семейной жизни или обстоятельства, которые унижают достоинство подозреваемого и потерпевшего.

Напомним, в субботу, 1 сентября, в Николаеве нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета имени Василия Сухомлинского Николая Шитюка.

Также сообщалось, известного ученого, исследователя Голодомора в Украине Николая Шитюка убил его родственник на почве личных неприязненных отношений.
наукаНиколаевновости Украины Николай Шитюк
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