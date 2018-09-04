Пастухи в небе: новые беспилотные дроны будут отгонять стаи птиц от аэропортов

Новые беспилотники, управляемые специально разработанным алгоритмом, смогут действовать стаями и держать птиц подальше от загруженных аэропортов.

Случайные столкновения с птицами редко приводят к серьезным авариям, однако остаются одной из постоянных причин поломок и повреждений самолетов, нанося авиаперевозчикам серьезный вред. По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), только в 2011-2014 годах было зафиксировано более 65 тысяч столкновений. Аэропорты всего мира всеми доступными средствами пытаются отогнать птиц подальше от загруженных воздушных трасс: одни привлекают «на службу» хищных птиц, другие включают громкие пугающие звуки.

Абсолютно новый подход к решению этой проблемы предложили Адитья Паранжапи (Aditya Paranjape) из Имперского колледжа Лондона и его коллеги из США и Кореи. Ученые создали миниатюрные беспилотники двух типов: первые способны зависать на большой высоте и следить за обстановкой над аэропортом; вторые – действуют стаей и отгоняют птиц подальше. Про этот проект авторы пишут в статье, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Robotics, сообщает naked-science.

Для дронов второго типа разработали специальный алгоритм «пастухов», созданный с учетом известных законов поведения стаи и коллективной реакции птиц. Паранжапи и его коллеги уже успешно протестировали новую систему, отогнав пернатых от небольшого аэродрома возле кампуса корейского института KAIST.

Напомним, в Испании дрон спас утопающую женщину.

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