Остановить строительство «Северного потока-2» можно только двумя способами, – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что остановить строительство газопровода «Северный поток-2» возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями.
Дипломата цитирует «Европейская правда».
Шансы принять соответствующее решение на уровне ЕС Мельник оценил как «невысокие». Более реалистичным путем посол считает введение американских санкций.
«Второй путь – это «булава» американских санкций против немецких компаний, привлеченных к проекту.
По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается», – сказал Мельник.
По его словам, санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС в отношении санкционной политики и размытия инструмента санкций как такового. «А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками в отношении России», – добавил дипломат.
Как сообщалось ранее, дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 начинает строительство финского участка газопровода «Северный поток-2», который будет пролегать по дну Балтийского моря.