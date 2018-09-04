Остановить строительство «Северного потока-2» можно только двумя способами, – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что остановить строительство газопровода «Северный поток-2» возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями.

Дипломата цитирует «Европейская правда».

Шансы принять соответствующее решение на уровне ЕС Мельник оценил как «невысокие». Более реалистичным путем посол считает введение американских санкций.

«Второй путь – это «булава» американских санкций против немецких компаний, привлеченных к проекту.

По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается», – сказал Мельник.

По его словам, санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС в отношении санкционной политики и размытия инструмента санкций как такового. «А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками в отношении России», – добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 начинает строительство финского участка газопровода «Северный поток-2», который будет пролегать по дну Балтийского моря.

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