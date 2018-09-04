На Запорожье произошел обвал на шахте: есть погибшие

Один человек погиб в результате обвала шахты на Запорожском железорудном комбинате, расположенном в селе Мала Белозирка-4 Запорожской области.

Инцидент произошел в 4.00 утра, – сообщает «Радио Свобода».

«В 4:27 поступила информация, что там обвал породы. Работники 7-го взвода выехали на ликвидацию. На данный момент там 15 наших представителей работает. Нашли тело одного погибшего. В 9:02 его получили и должны были передать работникам прокуратуры. Погибшего нашли на горизонте 940 метров», – сообщил представитель государственного военизированного горноспасательного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владислав Смоляной.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте обвала. По информации запорожских СМИ, на момент обвала в шахте работали 242 человека.

В марте этого года шестеро работников Запорожского железорудного комбината пострадали в результате пожара на предприятии.

Запорожский железорудный комбинат – частное предприятие, занимающееся добычей железной руды. Он построен на базе Южно-Белозерского и Переверзивского месторождений железной руды, выявленных в 1948 году. Добыча руды на базе предприятия ведется с 1967 года.

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