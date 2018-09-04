Мужчине, который в Киеве ранил таксиста и убил военного, дали пожизненное

В Киеве злоумышленник, который ради наживы ранил таксиста и убил прохожего военнослужащего, приговорен к пожизненному лишению свободы. Преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Сообщение о первом преступлении поступило с ул. Тепловозной, где злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил. Нападающий, схватив мобильный телефон потерпевшего, скрылся. А уже через 20 минут неподалеку от улицы Драгоманова напал на еще одного человека – 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места совершения предыдущего преступления. Злоумышленник нанес офицеру несовместимые с жизнью ножевые ранения.

По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать.

По месту его жительства обнаружили многочисленные вещественные доказательства, которые указывали на причастность задержанного к совершению этих преступлений. Кроме того, проведены цитологические и молекулярно-генетические экспертизы, протоколы опознания и следственного эксперимента, стали бесспорными доказательствами виновности указанного лица в суде.

Решением Дарницкого районного суда г. Киева злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

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