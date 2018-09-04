Мэр Конотопа: Украина ведет войну за «серую массу»

В целом в Украине есть пять процентов неравнодушных людей с «закрытым забралом», 70 – это «серая масса», 15 – думающих, а остальные – интеллектуалы. Самая острая борьба идет за самый большой процент населения.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин.

«На мой взгляд, есть пять процентов людей с «закрытым забралом», 70 – это «серая масса», 15 процентов – думающих, а остальные – интеллектуалы. То есть те, кто хотят разобраться, дойти до истины, и лишь тогда занять какую-то сторону», – отмечает мэр города.

Артем Семенихин убежден, что ввязываться в «серую массу» – стоит.

«Серая масса» – это люди, которые заняты своим бытом, заботятся о детях, заработке. С ними обязательно надо работать. Я бы поборолся за этих граждан», – отмечает городской голова Конотопа.

Он уверен, что Украина в основном ведет войну за «серую массу», которая живет настоящим.

«Им нужно все объяснять, приводить примеры, возможно те, которые ассоциируются с их жизнью. Иногда мне грустно от того, что не удается кого-то убедить. Впрочем, злости за это я не чувствую», – замечает мэр.

Также он подчеркивает, что с гражданами нужно постоянно общаться, объяснять сложные моменты и тому подобное.

«На встрече с 30-40 избирателями, львиную долю людей мне удается убедить. Заметно по глазам то, как агрессивный человек, услышав объяснения, начинает мыслить. Впоследствии он благодарит меня и за объяснение определенных моментов, и за проделанную работу в городе», – добавляет Артем Семенихин.

К слову, напомним, ранее мэр города рассказывал о том, что получил ультиматум. Он должен был делиться постами с другими партиями или же Конотоп мог останется без бюджета.

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