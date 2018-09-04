Львов прощается с Героем АТО Дмитрием Урбанским

Во вторник, 4 сентября, львовяне попрощались с погибшим 20-летним военным Дмитрием Урбанским.

Прощание состоялось возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, передает корреспондент ИА ZIK.

Уроженец Славского погиб 1 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил под пгт Калиново.

Добавим, парня 25 мая призвали в 184 учебный центр Старичи.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя.

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