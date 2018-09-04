Конфликт в маршрутке в Киеве завершился смертью мужчины

В Киеве во время конфликта в маршрутном автобусе подозреваемый толкнул оппонента, тот потерял равновесие, выпал из салона и ударился чоловой об асфальт. В результате пострадавший скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Большой Кольцевой лежит мужчина без сознания. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Предварительно известно, что на остановке общественного транспорта в маршрутном автобусе между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них толкнул другого, от чего тот потерял равновесие, выпал на улицу и ударился головой.

От полученной травмы пострадавший скончался в карете «скорой». Сейчас полицейские устанавливают его личность. Другого участника конфликта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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