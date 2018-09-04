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вторник, 4 сентября, 2018, 21:48 Экономика
Климкин: Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере $400 тысяч

Украина внесла в бюджет Совета Европы 400 тысяч долларов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

По его словам, Украина сделала вклад сегодня, во вторник, 4 сентября, в связи с тем, что Россия начала использовать против европейской институции финансовый шантаж.

«Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», – отметил Климкин.

Напомним, Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве между правоохранительными органами.
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