Кличко и канцлер Австрии прогулялись по Крещатику

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, прибывший в Украину с визитом, прогулялся по Крещатику в компании городского головы Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева в Twitter.

«Кличко с канцлером Австрии Себастьяном Курцем прогуливаются по Крещатику на майдан Независимости», – написала она.

Договоренность о визите Курца достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины с Федеральным канцлером, который состоялся 22 августа.

Во вторник глава государства Петр Порошенко проведет встречу с Курцем, на которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и приоритеты развития отношений между Украиной и ЕС, учитывая нынешнее председательство Австрии в Совете ЕС, в том числе вопросы единства санкционной политики Евросоюза.

Кличко с канцлером Австрии Курцем прогуливаются по Крещатику на Майдан Независимости. pic.twitter.com/0QoceXC0VG — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 4 сентября 2018 г.

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