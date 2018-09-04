live
Aнонси
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
5 сентября, среда
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
5 сентября, среда
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Винагорода за мужність - 6.09.18, о 23.00
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 4 сентября, 2018, 23:31 Киев
Кличко и канцлер Австрии прогулялись по Крещатику

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, прибывший в Украину с визитом, прогулялся по Крещатику в компании городского головы Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева в Twitter.

«Кличко с канцлером Австрии Себастьяном Курцем прогуливаются по Крещатику на майдан Независимости», – написала она.

Договоренность о визите Курца достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины с Федеральным канцлером, который состоялся 22 августа.

Во вторник глава государства Петр Порошенко проведет встречу с Курцем, на которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и приоритеты развития отношений между Украиной и ЕС, учитывая нынешнее председательство Австрии в Совете ЕС, в том числе вопросы единства санкционной политики Евросоюза.

 
Виталий Кличконовости УкраиныКурц
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-05 02:59 :53