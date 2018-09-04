Канцлер Австрии призывает Россию вернуться к переговорам о Донбассе в нормандском формате

Федеральный канцлер Австрии Себасьян Курц призвал Россию вернуться к переговорам по Донбассу в нормандском формате.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает «Громадское».

«Мы ожидаем четкую реакцию на российскую агрессию. Но нужен четкий канал для диалога решения на востоке Украины. Я бы хотел обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров. Это единственная возможность для того, чтобы найти мирное решение», – отметил Курц.

Он добавил, что Австрия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после убийства главаря самоназванной «ДНР» Александра Захарченко в ближайшее время возможность встречи лидеров «нормандской четверки» обсуждаться не будет.

В июне глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что одной из новых тем, которые обсудят министры стран Нормандского формата, будет размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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