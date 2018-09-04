Канцлер Австрии почтил погибших Героев Небесной Сотни

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц во время визита в Киев посетил Аллею Героев Небесной сотни и почтил память погибших во время Революции Достоинства.
Об этом Курц написал в Twitter.
«Это был трогательный момент чествования памяти жертв Майдана, вместе с мэром Киева Виталием Кличко», – написал он.
Также Курц отметил, что поражен достижениями Кличко за последние годы на посту мэра Киева.
Комментируя встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, канцлер Австрии назвал ее «замечательной». «Мы подтвердили хорошие и близкие отношения между странами», – добавил он.
Курц также указал на то, что ситуация на Донбассе до сих пор вызывает тревогу и что мирное урегулирование является безальтернативным. Он отметил, что Австрия выделяет 1 млн евро на поддержку населения, которое нуждается в помощи на востоке Украины.
It was a touching moment honoring the victims of the #Maidan together with the mayor of #Kiev Vitali @Klitschko. I am impressed with his achievements as mayor over the last years. pic.twitter.com/hDhAYh7SsG— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 сентября 2018 г.