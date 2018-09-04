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вторник, 4 сентября, 2018, 15:55 Мир
Канцлер Австрии почтил погибших Героев Небесной Сотни

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц во время визита в Киев посетил Аллею Героев Небесной сотни и почтил память погибших во время Революции Достоинства.

Об этом Курц написал в Twitter.

«Это был трогательный момент чествования памяти жертв Майдана, вместе с мэром Киева Виталием Кличко», – написал он.

Также Курц отметил, что поражен достижениями Кличко за последние годы на посту мэра Киева.

Комментируя встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, канцлер Австрии назвал ее «замечательной». «Мы подтвердили хорошие и близкие отношения между странами», – добавил он.

Курц также указал на то, что ситуация на Донбассе до сих пор вызывает тревогу и что мирное урегулирование является безальтернативным. Он отметил, что Австрия выделяет 1 млн евро на поддержку населения, которое нуждается в помощи на востоке Украины.

 
АвстрияНебесная сотняСебастьян Курцновости мира
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2018-09-04 18:47 :44